ابو صعليك :رؤية التحديث الاقتصادي تشكل مشروع دوله 9٩٩حعبر الحكومات

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ابو صعليك رؤية التحديث الاقتصادي تشكل مشروع دوله 9٩٩حعبر الحكوم

– حث رئيس المنتدى الإقتصادي الأردني، النائب خير أبوصعيليك، الشباب على متابعة التنفيذ و الأداء لرؤية التحديث الإقتصادي، معتبرًا أن الرؤية تشكل مشروع دولة عابر للحكومات يستهدف توفير نوعية حياة أفضل للأردنيين.

وقال أبو صعيليك في بيان اليوم الأربعاء، إن كسب تأييد الشباب للرؤية يساهم في المزيد من الرقابة الشعبية على مخرجاتها وعلى البرنامج التنفيذي وهي جزء من معركة الوعي التي يتسلح بها الشباب الأردني لفهم مشروع الدولة السياسي والإقتصادي والإداري.

جاء حديث النائب أبو صعيليك في مؤتمر الحوار الوطني الثاني للشباب الذي نظمه مجلس الأعيان، وأفتتحت فعالياته في البحر الميت بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مندوبًا عن سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأستعرض أبو صعيليك أبرز المحركات والقطاعات والمبادرات التي تضمنتها الرؤية وفلسفتها و مدى الحاجة لها.

وشدد في حوار تفاعلي شبابي، أداره العين عيسى مراد، على أهمية إدراك الشباب للتحديات الجيوسياسية، مؤكدًا أنها لا يجوز أن تكون سببًا في تباطؤ زخم العمل في مسارات التحديث.

وأوضح أن الإقتصاد الأردني أثبت منعته مما يشكل حجر الأساس للإنتقال إلى نتائج ملموسة تتمثل في تخفيض نسبة البطالة، مبينًا أن النتائج الملموسة من قبل المواطنين تتحقق إذا ما تجاوزنا نسبة نمو مقدارها 5 بالمئة.

وأضاف أن البنية التحتية للبيئة الإستثمارية تم تهيئتها من خلال الدعم الملكي والإطار التشريعي الناظم والممكن.

وفي ختام الجلسة، أجاب أبو صعيليك على ملاحظات وإستفسارات الشباب والتي تركزت على الإستثمار في الأطراف والمحافظات وإزالة بمحتلف أنواعه مظاهر البيروقراطية ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه.