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رئيس هيئة الاركان المشتركة يزور شركة امنية

منذ ساعة واحدة
رئيس هيئة الاركان المشتركة يزور شركة امنية

وطنا اليوم_

– زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، شركة أمنية، إحدى شركات مجموعة BEYON البحرينية.

 

وأستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح مفصل قدمه الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه، حول إنجازات شركة أمنية وإستراتيجيتها المستقبلية، وخططها للتحول من شركة إتصالات إلى شركة تكنولوجيا متكاملة.

 

وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة إعجابه بإنجازات الشركة وما وصلت إليه في مجالات الإتصالات وأمن الشبكات وخدمات الإنترنت والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

 

وفي نهاية الزيارة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.


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