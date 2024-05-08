مشروع الصرف الصحي للواء الوسطية: تقصير يهدد سلامة المواطن وممتلكاته!

وطنا اليوم_يعاني أهالي لواء الوسطية، شمال المملكة، وتحديداً غرب محافظة إربد، من إهمال واضح في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقتهم.

فقد فشل المشروع، الذي يُمول من البنك الألماني، في تحقيق أهدافه في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعود أسباب هذا الفشل إلى:

تقصير واضح من قبل الوزارة المسؤولة عن المشروع، وعدم مبالاتها بسلامة المواطن وممتلكاته.

عدم التزام شركة المقاولات العربية، التي تتولى تنفيذ المشروع، بشروط السلامة العامة.

إسناد مقاولين محليين للعمل في المشروع من الباطن، دون التأكد من كفاءتهم وخبرتهم.

وتشمل أبرز مظاهر الإهمال في المشروع:

حفر عشوائية في الشوارع، دون أي علامات تحذيرية، تُعرض حياة المواطنين للخطر.

تراكم الأتربة والركام على جوانب الطرق، مما يُعيق حركة المرور ويُسبب التلوث.

وقد يكون هناك تأخر في إنجاز المشروع عن الموعد المحدد، دون أي مبررات.

ونتيجة لهذا الإهمال، يعاني أهالي المنطقة من:

خسائر مادية كبيرة، بسبب تلف المركبات والأملاك.

شعور بالاستياء والغضب، لعدم وجود أي استجابة من الجهات المسؤولة لشكاوىهم.

ونناشد من خلال هذا النداء:

الوزارة المسؤوله: التدخل الفوري لمعالجة الإهمال في مشروع الصرف الصحي للواء الوسطية، وضمان سلامة المواطن وممتلكاته.

ونطالب شركة المقاولات العربية والشركتين التي تعاقدت معهما من الباطن الالتزام بشروط السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر المشروع.

نطالب الجهات الرقابية: التحقيق في ملابسات المشروع ومحاسبة المتورطين في أي إهمال أو مخالفات.

فسلامة المواطن وممتلكاته خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ويجب على جميع الجهات المعنية العمل بروح المسؤولية لضمان تحقيق ذلك .