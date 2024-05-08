مصرع جندي اسرائيلي اصيب في طولكرم

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال مصرع جندي صهيوني من قوة “اليمام” الخاصة، اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته في الاشتباكات مع كتائب القسام وفصائل المقاومة في بلدة دير الغصون شمال طولكرم قبل أربعة أيام.

والجندي القتيل يدعى ييتاف ليف هليفي وكان مكلفا كقائد لوحدة اليمام، وهو نجل المفوض السابق في قوات الاحتلال “يوران هليفي”.

وتصدى مجاهدو القسام رفقة فصائل المقاومة، لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة دير الغصون، وخاضوا اشتباكات ضارية، واستهدفوا جنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص.

وحاصرت أكثر من 50 آلية بلدة دير الغصون، وفرضت حظرا للتجوال على المواطنين، وطوقت منزلا كان يوجد فيه مقاومون من كتائب القسام.

وبعد أكثر من 15 ساعة من الاشتباكات زفت كتائب القسام مجاهديها القساميين الأبطال الشهيد القسامي المجاهد علاء أديب شريتح قائد كتائب القسام في محافظة طولكرم، والشهيد القسامي المجاهد تامر عبد الرحمن فقها، أحد منفذي عمليتي “بيت ليد” و “النبي إلياس”، والشهيد القسامي المجاهد عدنان تيسير سمارة.

وأوضحت كتائب القسام أن مجاهديها ارتقوا بعد أن أثخنوا في جنود العدو ومستوطنيه، وسددوا له الضربات الموجعة في عددٍ من العمليات البطولية المركبة؛ والتي كان من أبرزها عمليتي “بيت ليد” و”النبي إلياس” البطوليتين