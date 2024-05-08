الصفدي: الصور القادمة من رفح اشارة الى الاسوأ الذي لم يأت بعد

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الصور القادمة من مدينة رفح هي صور فظيعة وإشارة إلى الأسوأ الذي لم يأت بعد.

وقال الصفدي في حوار مع شبكة “CNN”: “إذا سُمح لنتنياهو بمواصلة الاجتياح البري لرفح، فإن ذلك سيكون بكل المقاييس كارثة إنسانية أخرى. وكما قلت، كان الناس يتوقعون وقف إطلاق النار، في الواقع، كان سكان غزة يحتفلون، ليحبط نتنياهو الصفقة من خلال احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومواصلة خطابه الذي يقول في الأساس إنه ما لم يتم التوصل إلى الصفقة، فسوف يمضي قدمًا ويقتل المزيد من الآلاف من الفلسطينيين”.

وأضاف الصفدي: “هناك مفاوضات، والوسطاء يقولون إنهم قريبون، ونتنياهو ملزم بإعطاء هذه المفاوضات فرصة، وللأسف، لقد فعل العكس تماماً. ومرة أخرى، فهو يدفع نحو مزيد من التصعيد الذي من شأنه أن يقوض الجهود المضنية التي بذلت للتوصل إلى اتفاق، ومن الواضح أنه سيرتكب مذبحة أخرى ضد الفلسطينيين”.

وحول الموقف المصري الذي دعا إلى “ضبط النفس”، قال الصفدي “إن مصر تحاول منع وقوع مجزرة، وتحاول منع التصعيد. وليست مصر وحدها، بل العالم كله يقول إنه لا ينبغي أن تتم عملية رفح. وفي الواقع، فإن أكبر داعم لإسرائيل، الولايات المتحدة، تقول إن عملية رفح لا ينبغي أن تتم. ولكن مرة أخرى، الحقيقة هي أن نتنياهو يتحدى العالم بأكمله، فهو يتجاهل حتى حلفائه ويواصل أعماله التي تضر بكل احتمالات وقف إطلاق النار وتجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى، ومرة أخرى، يتسبب في كارثة إنسانية أخرى”.

وتابع الصفدي: “أعتقد أن الوقت قد حان ليدرك العالم كله أنه يجب إيقاف نتنياهو، فالتصريحات والحث لن يجدي نفعاً. لقد حان الوقت ليواجه نتنياهو العواقب، هذه هي اللحظة، وهذه الحقيقة التي يجب على العالم أجمع أن يدركها ويتصرف بناءً عليها الآن”.

وحول مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أوضح الصفدي أن النقاش تركّز على وقف الغزو البري لرفح، وضمان معالجة الكارثة الإنسانية، وعدم السماح بتفاقمها أكثر، ووقف الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الرهائن، والتحرك فعليًا نحو طريق لا رجعة فيه نحو السلام مرة واحدة وإلى الأبد.

وقال الصفدي: “لقد كان جلالته واضحا جدا وحذر من العواقب المروعة للهجوم على رفح، وأيضا من التأثير المدمر لاستمرار إسرائيل في حربها وعدم السماح لنا جميعا بالاجتماع معا ومحاولة خلق السلام الذي من شأنه أن يعالج مخاوف إسرائيل ويحقق حقوق الفلسطينيين. لذلك، كانت مناقشة مفتوحة وصريحة للغاية. ولكن لسوء الحظ مرة أخرى، فإن نتنياهو لا يستمع، فهو يواصل فقط تحديه للعالم بأكمله”.

وحول مفاوضات صفقة التبادل، قال الصفدي: “الصفقة كانت أشهر في طور الإعداد. وقال الوسطاء إن هناك معايير كافية للتمكن من الحصول على موافقة الجميع على الصفقة ومن ثم المضي قدماً في الصفقة. كلنا نؤيد الاتفاق، يجب أن يحدث. يجب على كلا الجانبين أن يدركا أن هذا الاتفاق أمر لا بد منه – إطلاق سراح الرهائن، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووقف هذه المذبحة. ولكن مرة أخرى، أعتقد أنه من الخطأ أخلاقياً وقانونياً ومن غير المقبول أن يستغل نتنياهو قتل الآلاف الآخرين من سكان غزة للحصول على الصفقة. إنه يحتاج إلى التفاوض والتفاوض بجدية. ومرة أخرى، يعمل الوسطاء بجد للغاية، لقد عملوا دون توقف لمحاولة التوصل إلى هذا الاتفاق”.

وأضاف الصفدي: “هناك معايير يتفق عليها الجميع، على الأقل يقول الوسطاء إنها كافية. هناك تفاصيل يجب العمل عليها، وهذا هو الهدف من المفاوضات. لذا، مرة أخرى، يجب أن تستمر المفاوضات بشكل جدي، ويجب على إسرائيل أن تتفاوض وتوقف الهجوم على رفح، وتعطي الوسطاء فرصة للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يوصلنا إلى الهدوء الذي ينبغي أن يؤدي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار”.