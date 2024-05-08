غالانت: المهمة لم تكتمل في الشمال والصيف قد يكون ساخنا

وطنا اليوم:قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء، إن “المهمة لم تكتمل” في شمال إسرائيل في الصراع مع جماعة حزب الله وإنه لا يزال مصمما على السماح بعودة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم بأمان.

وأضاف في بيان مسجل “قد يكون هذا الصيف صيفا ساخنا”، في إشارة إلى احتمال توسع الأعمال القتالية على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان.

وشنت إسرائيل ضربات جوية مكثفة في جنوب لبنان، الأربعاء، وقال حزب الله إنه وجه ضربات بطائرات مسيرة ملغومة وصواريخ لأهداف إسرائيلية في تصعيد للقتال المستمر منذ سبعة أشهر في المنطقة الحدودية.

والصراع مستمر بين حزب الله وإسرائيل منذ أكتوبر بالتوازي مع حرب غزة مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف على جانبي الحدود وأثار مخاوف من نشوب حرب أكبر بين الخصمين اللذين يملك كل منهما ترسانة أسلحة كبيرة.

ودفع نزوح نحو 60 ألفا من سكان شمال إسرائيل إلى إطلاق دعوات داخلها لاتخاذ إجراء عسكري أكثر صرامة ضد حزب الله. وعبر الحدود في لبنان، نزح نحو 90 ألف شخص أيضا بسبب الضربات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في أبريل إنه أكمل خطوة أخرى في الإعداد لحرب محتملة مع حزب الله تركزت على الخدمات اللوجستية، بما في ذلك الاستعدادات لتعبئة واسعة النطاق لجنود الاحتياط.

وتقول مصادر في لبنان إن أكثر من 250 عضوا في حزب الله و75 مدنيا قُتلوا في غارات إسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر. وفي إسرائيل، قُتل نحو 20 شخصا، بينهم جنود ومدنيون