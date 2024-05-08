أوستن: ملتزمون بشكل مطلق بحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن ملتزمة بشكل مطلق بحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

وأضاف أوستن الأربعاء، أنه يجب على تل أبيب ألا تشن عملية عسكرية في رفح دون خطة تأخذ في الاعتبار أمن وسلامة المدنيين.

وأكد أن واشنطن تراجع حاليا بعض شحنات المساعدات الأمنية لتل أبيب في سياق الأحداث الجارية برفح، مشيرا إلى أن واشنطن علقت شحنة من الذخائر شديدة الانفجار للاحتلال الإسرائيلي في ظل الأحداث الحالية برفح.

ولفت أوستن أن واشنطن كانت واضحة بأن على تل أبيب وضع المدنيين برفح في الحسبان عند التفكير بشن عملية عسكرية