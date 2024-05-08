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الخصاونة يصل القاهرة على رأس وفد أردني

منذ 59 ثانية
الخصاونة يصل القاهرة على رأس وفد أردني

وطنا اليوم:وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء إلى القاهرة؛ على رأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدَّورة الثَّانية والثََلاثين للَّجنة العُليا الأردنيَّة – المصريَّة المشتركة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدَّولي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العمل حسن شحاتة والسَّفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، وأركان السَّفارة.
ويترأَّس الخصاونة ومدبولي غداً الخميس اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – المصريَّة المشتركة، والتي كانت قد بدأت اجتماعاتها التَّحضيريَّة اليوم.
وجرت لرئيس الوزراء لدى وصوله مطار القاهرة الدَّولي مراسم استقبال رسميَّة، حيث عزفت الموسيقى السَّلامين الملكي الأردني والجمهوري المصري.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء: دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، والسِّياحة والآثار مكرم القيسي، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي زينة طوقان، والنَّقل المهندسة وسام التَّهتموني، والاتِّصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين.


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