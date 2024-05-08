اتفاقية أردنية إماراتية لكفالة 4 آلاف يتيم

وطنا اليوم:وقع الهلال الأحمر الأردني وجمعية الشارقة الخيرية، الأربعاء، اتفاقية تعاون لكفالة أربعة آلاف يتيم بإشراف سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن.

وقال أمين عام الهلال الأحمر الأردني سليم خير، إن توقيع الاتفاقية يأتي كباكورة خير من أجل الأيتام، لتمتد لهم يد الخير من القائمين على جمعية الشارقة الخيرية لكفالتهم.

وأضاف أن الاتفاقية تبدأ بكفالة 4 آلاف يتيم على أن يزداد العدد باستمرار بازدياد عدد الأيتام الذين هم بحاجة لمثل هذه الكفالات، مشيرا إلى إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات عديدة قدمتها الإمارات في مجالات عدة لمساندة المحتاجين واللاجئين.

القائم بأعمال السفارة الإماراتية المستشار حمد المطروشي أكد من جانبه، أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال الإنساني كما يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات والجمعيات الخيرية في الإمارات للهلال الأحمر الأردني، فضلا عن النجاح الكبير في تنفيذ المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية.

وقال رئيس وفد جمعية الشارقة الخيرية علي الراشدي، إن كفالات الأيتام ستصرف في القريب العاجل، معبرا عن شكره للهلال الأحمر الأردني على جهوده في دعم ومساعدة الفئات المستضعفة في المجتمع، وللسفارة الإماراتية لجهودها المستمرة في العمل الإنساني الذي يسهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

واطلع وفد جمعية الشارقة الخيرية على آلية عمل برنامج كفالات الأيتام، وزار مركز التدريب المهني ومستشفى الهلال الأحمر الأردني، كما جرى توزيع طرود غذائية وهدايا على الأطفال الأيتام المكفولين في هذا البرنامج.