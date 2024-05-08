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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الخميس

منذ 31 ثانية
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الخميس

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها تعتزم إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في محافظة الكرك على مغذي القطرانة الخميس الموافق 2024/5/9.
وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء، مشيرة إلى أن الفصل يأتي بهدف تغيير مسار شبكة متوسطة وكهربة محطة جديدة.
وأضافت أن الفصل سيتأثر فيه آبار مياه القطرانة (26، 28، 29، 9، 11، 15، 16) بالإضافة إلى الآبار المالية (1 و2)، ومركز صحي القطرانة، وشركة مغنيسيا الأردن ومدرسة الثقافة العسكرية بالإضافة إلى الإرشاد الجوي


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