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منخفض خماسيني يقترب من الأردن

منذ 18 ثانية
منخفض خماسيني يقترب من الأردن

وطنا اليوم:يبقى الطقس الليلة باردا نسبيا في مختلف المناطق ما يستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئاً، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.
أما نهار الخميس من المتوقع أن يطرأ تغييرات على حالة الطقس، تتمثل باندفاع كتلة هوائية حارة نحو المنطقة بمقدمة منخفض جوي خماسيني يتوقع أن يتمركز شرق الأراضي الليبية.
ويطرأ ارتفاع إضافي في درجات الحرارة نهار الخميس بحيث تتجاوز معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون مائلا للحرارة في عموم المناطق بينما تقترب الحرارة من حاجز الـ40 مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة وسط طقس حار وجاف عموما.
ويتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية مع اقتراب المنخفض الجوي الخماسيني من الأردن، بحيث تصحب بهبات قوية أحيانا خصوصا في المرتفعات الغربية ومناطق الأغوار والبحر الميت، تعمل على زيادة نسب الغبار في الأجواء بحدة متفاوتة.
وتشير ذات التوقعات إلى ارتفاع درجة الحرارة الليلة، حيث تصبح الأجواء لطيفة إلى معتدلة ليلا، وذلك بحسب “طقس العرب”.
وأوصى بضرورة الانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، ومن الرياح النشطة مع هبات قوية في مناطق الشفا غورية والبحر الميت، وينصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة.


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