وطنا اليوم:أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان له، الأربعاء، أنه تم انتشال 49 جثماناً ومازالت الطواقم الحكومية تواصل انتشال المزيد من الجثامين، ولم تنتهِ من عمليات الانتشال، متوقعا العثور على عشرات الجثامين الجديدة.

وأضاف أن عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات ارتفع إلى 7 مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وقد تم انتشال من هذه المقابر حتى الآن 520 شهيداً.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية والقتل المستمر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين داخل المستشفيات وخارجها، داعيا كل المنظمات الأممية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة النكراء.

وحمل المكتب، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه المقابر الجماعية وهذا العدوان السافر بحق الإنسانية.

وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد القطاع الصحي وضد المستشفيات، كما دعا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين وضد المدنيين بشكل عام