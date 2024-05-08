التربية: تخفيض عدد أيام الغياب المسموح بها للطالب اعتباراً من العام المقبل

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إنه سيتم تخفيض نسبة الغياب المسموح بها للطلبة إلى 10% من أيام الدراسة اعتباراً من العام الدراسي القادم .

وأضاف المساعفة اليوم الأربعاء أن نسبة 10% تعادل نحو 20 يوماً من أصل عدد أيام الدراسة سواء بعذر أو بدون عذر.

ونوه أن القوائم النهائية بعدد حرام طلبة التوجيهي من التقدم للامتحان العام ستصدر بعد انتهاء الطلبة من الامتحانات “التجريبية” والمقرر لها أن تنتهي يوم الأحد 26 آيار.