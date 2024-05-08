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السفارة الأردنية في المغرب تحذر: التأشيرة مجانية

منذ 49 ثانية
السفارة الأردنية في المغرب تحذر: التأشيرة مجانية

وطنا اليوم:حذرت السفارة الأردنية في المغرب من استغلال بعض المواقع الالكترونية بطلب “رسوم عالية” للخدمة المجانية”رسوم التأشيرة”.
ودعت السفارة الزوار الذين ينوون طلب التاشيرة التأكد من الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الأردنية او المغربية، وتجنب التعامل مع المواقع غير الموثوق بها لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال ودفع الرسوم غير الضرورية.
وتالياً التفاصيل:
الأخوات والأخوة المواطنيين والمراجعين تحية طيبة، يرجى العلم بأن الجهات الرسمية في الأردن والمغرب تقوم بتوفير التأشيرات الإلكترونية لزوار المملكتين الشقيقتين مجاناً، من خلال الروابط التالية:
– رابط الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية: https://moi.gov.jo
– ⁠رابط الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة المغربية: https://acces-maroc.ma
ومع ذلك، فإن هذه الخدمة المجانية قد تعرضت للاستغلال من قبل بعض المواقع الإلكترونية غير الموثوق بها، التي تقوم بطلب رسوم عالية من الزوار تحت مسمى “رسوم التأشيرة”.
لذا، يجب على الزوار الذين ينوون طلب التأشيرة الإلكترونية لزيارة الأردن أو المغرب التأكد من الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الأردنية او المغربية، وتجنب التعامل مع المواقع غير الموثوق بها لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال ودفع الرسوم غير الضرورية.


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