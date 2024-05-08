توضيح رسمي لكل من تلقى لقاح استرازينيكا في الأردن

وطنا اليوم:علّق رئيس المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، على ما أثير في العالم حول لقاح أكسفورد – (استرازينيكا) المضاد لفيروس كورونا وسحبه من الاسواق العالمية.

وقال البلبيسي في تصريحات ، الاربعاء، أن الضجة التي احدثها اللقاح في بريطانيا نتيجة اثار جانبية ممكن أن تحدث نتيجة المطعوم، نادرة جدا، وتقدّر نسبتها بـ 2 بالمليون، وتتمثل بجلطات أو اثار جانبية أخرى.

وأوضح أن هذه النسبة تعني ان شخصين اثنين من بين كل مليون شخص يمكن ان يتأثروا بهذه الآثار الجانبية، وفي المقابل، تابع الدكتور البلبيسي، فإنه من بين مليون شخص اصيب بفيروس كورونا، هناك احتمالية أن يتوفى منهم ما بين ( 10 – 20 ) الف شخص.

وقال :”‘إن هذه الأرقام لاحتمالية الإصابة بالآثار الجانبية للقاح، مقابل احتمالية الوفاة نتيجة عدم تلقي اللقاح، تدفعنا للموازنة بين المنافع والمخاطر”.

وبالنسبة لسحب الشركة للمطاعيم من الاسواق العالمية، قال البلبيسي انه شأن داخلي للشركة حيث انها قامت بسحب المطعوم طواعية و بررت الشركة سحبة نتيجة تصنيع مطاعيم للمتحورات الجديدة ، وقال البلبيسي ان الأردن استخدم المطعوم في عام 2021 فقط، وهي فترة قصيرة جدا حيث ان الوزارة توقفت عن استعماله حينها مما يعني ان الاردن غير معني بالقرار، خصوصا أنه لم تسجل اي اثار جانبية خطيره على المطعمين في الاردن.

و طمأن البلبيسي المواطنين ان الاثار الجانبية يمكن ان تحدث بعد أسبوع الى 42 يوما من اخذ المطعوم

وكانت صحيفة التليغراف البريطانية قالت إنه سيتم سحب لقاح أكسفورد -استرازينيكا ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن هذا يأتي بعد أن اعترفت شركة الأدوية العملاقة أنه يمكن أن يسبب آثارا جانبية نادرة وخطيرة.

وقالت شركة استرازينيكا في بيان لها بإن اللقاح تمت إزالته من الأسواق لأسباب تجارية، مضيفة أنه لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره، بعد أن حلت محله لقاحات محدثة تعالج السلالات الجديدة.