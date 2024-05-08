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34844 شهيدا و78404 إصابات منذ بدء العدوان على غزة

منذ 13 ثانية
34844 شهيدا و78404 إصابات منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34844 شهيدا و 78404 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 215 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.


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