الميثاق يؤيد استحداث ألوية غرب اربد والمعراض وترفيع قضائي بلعما ومؤاب إلى ألوية

وطنا اليوم:أيد حزب الميثاق الوطني إقرار مجلس الوزراء لنظام التقسيمات الإدارية لسنة 2024، والذي بموجبه سيتم استحداث وترفيع ألوية في بعض محافظات المملكة، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الثلاثاء.

عضو المكتب السياسي ومساعد الأمين العام لشؤون الادارة المحلية في حزب الميثاق الوطني، ورئيس اللجنة الإدارية النيابية في مجلس النواب، المهندس يزن الشديفات، أكد أن النظام المعدّل سيعود بالنفع على الجميع، خاصة في ظل تزايد عدد السكان، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للقاطنين، وعلى اختلاف انواعها، وايضا سيسهم في تعزيز التكافؤ في الفرص بين المواطنين، وخفض مستويات البطالة والفقر.

هذا ويتقدم حزب الميثاق بالتهنئة والتبريكات من الاهل من قاطني هذه المناطق راجين من الله أن يوفقهم لما فيه خير لمصلحة الوطن ولمصلحة ابنائه وبناته المخلصين.

وبموجب النظام المعدل، الذي أُقر في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء، سيتم إستحداث لواء غرب اربد في محافظة إربد، ولواء المعراض في محافظة جرش وترفيع قضائي بلعما ومؤاب الى لواءين.