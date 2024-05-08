1.967 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من 2024

وطنا اليوم:بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي 1.967 مليار دينار، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

وأشار التقرير الأربعاء، أن حجم التداول العقاري الأردني خلال شهر نيسان الماضي انخفض بنسبة 5% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليبلغ 430.549 مليون دينار.

كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 76.477 مليون دينار، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان الماضي 18% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و12% مقارنة بالشهر الذي سبقه، لتبلغ 17.337 مليون دينار.