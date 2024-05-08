التربية توضح حول قاعات توجيهي بالبادية الجنوبية

وطنا اليوم:أوضح مدير تربية البادية الجنوبية علي النعيمات حول قرار المديرية بتغيير قاعات امتحان الثانوية العامة “توجيهي” في بعض المناطق التابعة للمديرية جنوبي الأردن.

جاءت توضيحات النعيمات، بعد تلقي رسائل من أولوياء طلبة في مدارس تتبع لمديرية تربية البادية الجنوبية، وتحديدا في منطقة الحسينية.

وقال النعميات إن المديرية راعت في توزيع المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الحسينية، تخصيص المدارس في المنطقة للمتقدمات من الطالبات الإناث.

وتابع أن عدم اختيار مدرسة الحسينية كقاعة امتحان، سواء للطلبة النظاميين أو طلبة الدراسة الخاصة، جاء بسبب خضوع هذه المدرسة لأعمال صيانة، في حين أن مدرسة الثقافة العسكرية في المنطقة تقع بين أحياء سكنية لذا تم استثناؤها أيضا من عقد امتحان الثانوية فيها.

وفي المقابل، بين النعيمات أن اختيار القاعات المختلفة في الحسينية، كمدرسة الأمير هاشم للطلبة النظاميين ومدرسة فاطمة الزهراء لطلبة الدراسة الخاصة، جاء ليخدم منطقتي الهاشمية والحسينية معا، مع مراعاة قرب المدرستين للبلدتين معا.

وأشار مدير تربية البادية إلى قرارات مماثلة بخصوص قاعات ثانوية عامة في بلدات أيل وأذرح، لمناطق تبعد 10 كيلومتر عن مكان سكني المتقدمين للثانوية العامة هناك، وفق توزيع يراعى فيه خدمة المناطق المختلفة، وجاهزية المدارس لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لتقديم الامتحان.

وستنطلق امتحانات الثانوية العامة في الأردن لعام 2024 يوم 25 حزيران، حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين في الامتحان 187566 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية