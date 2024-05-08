سلطات الاحتلال تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم

وطنا اليوم:أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، بعد أربعة أيام على اغلاقه.

وأعادت سلطات الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم، لإيصال المساعدات الإنسانية، فيما تواصل اغلاق معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، لليوم الثاني على التوالي، بعد احتلاله بالكامل.

وادى احتلال معبر رفح إلى توقف حركة المسافرين، خصوصا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى.

وانتقدت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة وواشنطن إغلاق هذه المعابر التي تعتبر شريان حياة لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

ويُعتبر معبر رفح البري شريان الحياة لأبناء قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل واحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية