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الملكة رانيا : أحلى ما بهالسفرة انه سلمى جنبي

منذ 35 ثانية
الملكة رانيا : أحلى ما بهالسفرة انه سلمى جنبي

وطنا اليوم:نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الاربعاء صورة عبر موقع تبادل الصور انستغرام تجمعها بسمو الأميرة سلمى العبدالله، خلال زيارة العمل التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني وترافقه فيها الملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلقت الملكة على الصورة بقولها: “أحلى ما بهالسفرة انه سلمى جنبي”.


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