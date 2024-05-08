داخلية مصر تعلق على حادثة مقتل إسرائيلي بالإسكندرية

وطنا اليوم:علقت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، على حادثة مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مدينة الإسكندرية، يدعى زيف كيبر.

وذكرت الداخلية المصرية أن “القتيل في الإسكندرية رجل أعمال كندي، وقُتل في حادث جنائي”، مضيفة أنه “بتاريخ 7 أيار/ مايو (الثلاثاء) تعرض رجل أعمال كندي الجنسية يقيم بمصر بصفة دائمة، لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية”.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر صفحها على “فيسبوك”، بعد وقت قصير من إعلان إسرائيلي رسمي عن مقتل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية في الإسكندرية.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية، وقامت بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى بالخصوص.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن “سفارة تل أبيب بالقاهرة تتابع مع السلطات هناك حادثة مقتل رجل أعمال إسرائيلي بمدينة الإسكندرية”.

وأضافت هيئة البث، عبر موقعها الإلكتروني، أن رجل الأعمال القتيل يدعي زيف كيبر، دون أن توضح ملابسات مقتله.

ولفتت إلى أن كيبر دخل مصر بجواز سفر كندي، لكنه يحمل الجنسية الإسرائيلية كذلك، منوهة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقق حاليا في دوافع الحادث.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح” مسؤوليتها عن قتل “رجل أعمال إسرائيلي-كندي بالإسكندرية”، حسب بيان متداول نسب للمجموعة في مواقع التواصل.

وحسب البيان المتداول، فقد وصفت المجموعة رجل الأعمال الذي قتل أمس في مدينة الإسكندرية المصرية، زيف كيبير، بأنه “عميل إسرائيلي مجرم يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد”.

ولفتت إلى أن العملية جاءت “بناء على تقدير معلوماتي دقيق عن نشاط الهدف والذي ستنشر تفاصيله تباعا وفق ما يسمح به الظرف الأمني”.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر شخصا يحمل مسدسا وقد أطلق النار على رجل لم تظهر ملامحه داخل سيارة، على أنها للحظة قتل كيبير.