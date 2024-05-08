تمرين طوارئ وهمي في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة المطار الدولي عن إجراء تمرين طوارئ وهمي اليوم الأربعاء، في مطار الملكة علياء الدولي بالتعاون مع العديد من الجهات العاملة في المطار.

وقالت المجموعة في بيان، “تم تصميم التمرين للتعامل مع حالات الطوارئ طبقا لمتطلبات الطيران المدني الوطنية والدولية، وبما يتماشى مع متطلبات السلامة الجوية العالمية”.

وأكدت أن التمرين لا ينطوي على أي مخاطر، ولن يؤثر على مواعيد رحلات المسافرين أو يتسبب في تأخير أي من الرحلات الجوية.