وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 485 موقوفاً إداريا

وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفرايه للمحافظين ‏والحكام الاداريين اليوم الاربعاء بالافراج عن 485 موقوفا ‏اداريأ ، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل.

وياتي القرار بعد ان تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً والتأكد من ان الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف ‏منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في ‏المجتمع.‏