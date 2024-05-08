وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفرايه للمحافظين والحكام الاداريين اليوم الاربعاء بالافراج عن 485 موقوفا اداريأ ، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وياتي القرار بعد ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً والتأكد من ان الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام العام ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في المجتمع.
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 485 موقوفاً إداريا
وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفرايه للمحافظين والحكام الاداريين اليوم الاربعاء بالافراج عن 485 موقوفا اداريأ ، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الاصلاح والتأهيل.