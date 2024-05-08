مسيرات في عدة مدن أميركية تنديداً باجتياح رفح

وطنا اليوم:شارك الآلاف من النشطاء في مسيرات، في شوارع حي مانهاتن بولاية نيويورك، وبمدينة دالاس بولاية تكساس، للتنديد بالاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح واستمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بإنهاء الجرائم الإسرائيلية.

كما نظم نشطاء اعتصاما آخر في مدينة سياتل بولاية واشنطن تنديداً بالحرب، رفعوا خلاله لافتة طويلة تحمل أسماء الأطفال الشهداء في قطاع غزة ممن هم دون سن السادسة.

وتستمر المظاهرات الطلابية في أكثر من 120 معهداً وجامعة أميركية رغم التضييقات الأمنية والاعتقالات التي تجاوزت الـ 2500 ناشطاً للمطالبة بوقف التعاون الأكاديمي والأبحاث مع المؤسسات الإسرائيلية وسحب “المال الوقفي الجامعي” من دولة الاحتلال، حيث نظمت مسيرة ضخمة باتجاه معهد الأزياء للتكنولوجيا في مدينة نيويورك لحماية “مخيم التضامن مع غزة” من شرطة المدينة، ومسيرة أخرى لحماية الخيم في جامعة شيكاغو بولاية الينوي، وتظاهر طلاب ونشطاء أمام منزل رئيسة جامعة جورج واشنطن إلين جرينبرج التي رفضت لقاء الطلبة لمناقشة مطالبهم بوقف الاستثمارات في إسرائيل.