أمريكا تجمد إرسال شحنة أسلحة ضخمة للاحتلال

وطنا اليوم:نقلت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة قررت تجميد إرسال شحنة أسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وتتألف الشحنة الملغاة من 1800 قنبلة تزن ألف رطل و1700 قنبلة تزن 500 رطل.

وأوضح المسؤول إن هذا القرار يعود إلى فشل أمريكا في معالجة مخاوفها بشأن خطط الاحتلال اثناء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ215، حيث واصل جيش الاحتلال غاراته في رفح جنوبي القطاع، موقعا شهداء وجرحى.

وتزامنا مع أفعال الاحتلال الهمجية واصرار قادته اليمنيين على اجتياح رفح، أعربت واشنطن عن تفاؤلها بإمكانية تضييق الفجوات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال.