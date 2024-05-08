المقاومة: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال شرق رفح

وطنا اليوم:أعلن المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وبدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الاثنين/ الثلاثاء من خلال الفرقة 162، تنفيذ عملية مباغتة بزعم تحييد أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي جاءت هذه العملية استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية.

عدوان متواصل على غزة

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ215، حيث واصل جيش الاحتلال غاراته في رفح جنوبي القطاع، موقعا شهداء وجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 34,789 شهيدا، و78,204 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

قتلى في صفوف الاحتلال

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 614 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 267 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,358 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 520 منهم بالخطرة، و889 إصابة متوسطة، و1,949 إصابة طفيفة