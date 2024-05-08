الاحوال تكشف عن شروط تغيير الدائرة الانتخابية

وطنا اليوم_تستعد دائرة الأحوال المدنية لاستقبال مراجعين راغبين في تغيير مكان الإقامة وبالتالي تغيير الدائرة الانتخابية، قبل عشرين يوما من بدء الإجراءات القانونية بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأوضح مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، أن الآلية الجديدة، لديها حالات للتغيير، فمن يملك عقار بسند يتم التغيير له من دائرة الأحوال المدنية مباشرة، أما المستأجر فلا بد من إجراء كشف حسي من الأمن العام ويصادق عليه المتصرف أو المحافظ، ثم التوجه لدائرة الأحوال المدنية للتقديم.

أما إذا كانت زوجة الناخب عي المالكة ففي هذه الحالة تعرض على الحاكم الإداري للمصادقة على التغيير.