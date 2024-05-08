بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

اعلان سعودي هام بشأن الحج

منذ ساعة واحدة
اعلان سعودي هام بشأن الحج

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء ، تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

وقالت إن تطبيق العقوبة، يبدأ اعتبارًا من 2/ 6/ ولغاية 20/ 6/ 2024.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10,000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

 

وشددت الوزارة، أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10,000 ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات اةلحج.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:52

عاجل – هيئة البث الإسرائيلية: انفجار كبير في سماء إيلات

03:42

“بوليتيكو”: واشنطن توقف شحنة قنابل لإسرائيل لتبعث لها برسالة “تحذير” سياسية

02:39

واشنطن: معبر كرم ابو سالم سيفتح الأربعاء

01:10

الملك يشدد على ضرورة منع العملية العسكرية البرية على رفح

00:01

نائب الملك يتابع تمرين صقور الهواشم/4 الليلي

23:30

27 شهيدا في رفح منذ فجر الثلاثاء

23:25

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء – تحذيرات

23:21

الأردن وسلوفينيا يشددان على أهمية دعم “الأونروا”

22:24

“مجموعة شباب 911 يرسلون مساعدات إغاثية لدعم قطاع غزة “

20:45

وزير العدل الإسرائيلي : الجزيرة مصدر معلوماتي

20:35

الخارجية: لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل

20:25

الميثاق الوطني: نجدد الدعم المطلق لما يبذله الأردن بقيادة الملك لمواجهة العدوان الغاشم على غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-5-2024وفيات الاثنين 6-5-2024وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024