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وزير العدل الإسرائيلي : الجزيرة مصدر معلوماتي

منذ 39 ثانية
وزير العدل الإسرائيلي : الجزيرة مصدر معلوماتي

وطنا اليوم:اشتكى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين من أن الجهات المعنية لا تطلعه على أي معلومات بشأن تطورات الحرب على غزة، وأن جل ما يعرفه هو من مشاهدة قناة الجزيرة، وفقا لما نقلته صحيفة إسرائيلية.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن ليفين كشف عن ذلك خلال نقاشاته في الآونة الأخيرة مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن وزير العدل الإسرائيلي قال لممثلي عائلات الأسرى “لا أعرف الكثير عن مسار الحرب والمفاوضات. لا يخبروننا بشيء ولا يشاركون شيئا معنا”.
وأضاف أن جل ما يعرفه من معلومات عن الحرب هو من مشاهدة قناة الجزيرة، لأنه يعرف اللغة العربية.
كما قال ليفين لعائلات الأسرى إنه ووزراء الحكومة الموسعة لم يعرفوا تفاصيل صفقة تبادل الأسرى السابقة مع حماس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا قبل ساعات قليلة من الموافقة النهائية عليها.
ويتولى مجلس الحرب الإسرائيلي -الذي تشكل بعد عملية طوفان الأقصى– اتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب، وهو أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل حاليا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأول الأحد أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، واصفا إياها بقناة التحريض.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الموساد ومسؤولين آخرين كانوا قد أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
ولقي القرار إدانات واسعة من الاتحادات الدولية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.


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