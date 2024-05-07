بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخارجية: لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل

منذ 6 ثواني
الخارجية: لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل

وطنا اليوم:أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء، عدم وجود مواطنين أردنيين سواءً وفيات أو مفقودين في فيضانات البرازيل.
جاء ذلك في بيان للوزارة على لسان الناطق الإعلام الدكتور سفيان السفير القضاة حيث أعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية ريو جراندي البرازيلية، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، بالإضافة إلى فقدان ونزوح آخرين.
وأكدّ القضاة تعاطف المملكة مع البرازيل الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

الميثاق الوطني: نجدد الدعم المطلق لما يبذله الأردن بقيادة الملك لمواجهة العدوان الغاشم على غزة

20:12

الأحوال : آلية جديدة لتسهيل تغيير مكان الإقامة للناخبين

20:04

الحكومة: نظام جديد لإدارة الموارد البشرية خلال أسابيع

20:00

الأردن ومصر يحذران من خطورة توسعة إسرائيل لعملياتها العسكرية في رفح

19:54

بايدن: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير رغم الخلافات

19:34

الأجهزة الأمنية تداهم مكاتب قناة اليرموك وتغلقها

19:32

قريبا .. بوابات إلكترونية بالمطارات والمنافذ الحدودية في الأردن

19:24

نتنياهو يؤكد على استمرار العملية العسكرية في رفح.. وغالانت: لن نتوقف

19:19

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر نيسان

19:14

وسائل إعلام : واشنطن تبنت مسودة الاتفاق والأمر بيد إسرائيل

19:09

أبو عبيدة يعلن وفاة أسيرة إسرائيلية بعد إصابتها بقصف الاحتلال

16:55

مكافحة الفساد: ارتفاع حجم استرداد الأموال العامة المنهوبة

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-5-2024وفيات الاثنين 6-5-2024وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024