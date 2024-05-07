الخارجية: لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل

وطنا اليوم:أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء، عدم وجود مواطنين أردنيين سواءً وفيات أو مفقودين في فيضانات البرازيل.

جاء ذلك في بيان للوزارة على لسان الناطق الإعلام الدكتور سفيان السفير القضاة حيث أعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية ريو جراندي البرازيلية، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، بالإضافة إلى فقدان ونزوح آخرين.

وأكدّ القضاة تعاطف المملكة مع البرازيل الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين