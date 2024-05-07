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الأحوال : آلية جديدة لتسهيل تغيير مكان الإقامة للناخبين

منذ 22 ثانية
الأحوال : آلية جديدة لتسهيل تغيير مكان الإقامة للناخبين

وطنا اليوم:تستعد دائرة الأحوال المدنية لاستقبال مراجعين راغبين في تغيير مكان الإقامة وبالتالي تغيير الدائرة الانتخابية، قبل عشرين يوما من بدء الإجراءات القانونية بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وأوضح مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، أن الآلية الجديدة، لديها حالات للتغيير، فمن يملك عقار بسند يتم التغيير له من دائرة الأحوال المدنية مباشرة، أما المستأجر فلا بد من إجراء كشف حسي من الأمن العام ويصادق عليه المتصرف أو المحافظ، ثم التوجه لدائرة الأحوال المدنية للتقديم.
أما إذا كانت زوجة الناخب هي المالكة ففي هذه الحالة تعرض على الحاكم الإداري للمصادقة على التغيير، بحسب العموش.
وبشأن آلية تغيير مكان الإقامة، بالنسبة للملاك يحتاجون لسند التسجيل فقط، ومراجعة دائرة الأحوال المدنية ليثبت أنه يسكن العقار من خلال فاتورة كهرباء أو فاتورة ماء.


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