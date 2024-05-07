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بايدن: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير رغم الخلافات

منذ 4 ثواني
بايدن: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير رغم الخلافات

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي جو بايدن في ذكرى المحرقة اليهودية، ان دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات.
وأضاف بايدن : ان كراهية اليهود لا تزال مستمرة حتى الآن وما حدث في 7 أكتوبر دليل على ذلك ،حيث رأينا صعودا مرعبا لمعاداة السامية في العالم وأميركا ومواقع التواصل الاجتماعي.
واردف بايدن : ان حماس ارتكبت أفعالا رهيبة بحق الإسرائيليين ونحن لن ننسى أبدا حينما قتلت عشرات اليهود في 7 أكتوبر في أفظع مجزرة بعد المحرقة التي حدثت في الحرب العالمية الأولى.
وقال:
كراهية اليهود لا تزال مستمرة حتى الآن وما حدث في 7 أكتوبر دليل على ذلك.
حماس ارتكبت أفعالا رهيبة بحق الإسرائيليين ونحن لن ننسى أبدا.
رأينا صعودا مرعبا لمعاداة السامية في العالم وأميركا ومواقع التواصل الاجتماعي.
حماس قتلت عشرات اليهود في 7 أكتوبر في أفظع مجزرة بعد المحرقة التي حدثت في الحرب العالمية الأولى.
الدرس الأكبر من المحرقة بحق اليهود أن الكراهية لا تختفي بل تختبئ.
إدارتي تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح من بقي من “الرهائن” في غزة.
أدعو كل الأميركيين أن يقفوا متحدين ضد معاداة السامية في أي مكان.
دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات.


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