بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأجهزة الأمنية تداهم مكاتب قناة اليرموك وتغلقها

منذ 25 ثانية
الأجهزة الأمنية تداهم مكاتب قناة اليرموك وتغلقها

وطنا اليوم:أحالت هيئة الاعلام قناة اليرموك الفضائية إلى المدعي العام بتهمة البث بدون ترخيص، وفق ما علمت عمون من مصدر رسمي.
وذكر المصدر ان الاجهزة الامنية رافقت موظفي الهيئة عند إجراء الإغلاق للقناة التي تبث بدون ترخيص رسمي.
وشدد المصدر على ان الإحالة لقناة اليرموك ليست الاولى فقد سبقها قناتي رؤيا والمملكة للمدعي العام، مشددا على ان القانون يسري على الجميع، وان الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الإعلامية.
وقال عضو حزب جبهة العمل الاسلامي ومدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية خالد الجهني ان الأجهزة الأمنية، داهمت مساء الثلاثاء مقر قناة اليرموك الفضائية.
وبين الجهني ان الاجهزة الامنية اغلقت مكاتب القناة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:32

قريبا .. بوابات إلكترونية بالمطارات والمنافذ الحدودية في الأردن

19:24

نتنياهو يؤكد على استمرار العملية العسكرية في رفح.. وغالانت: لن نتوقف

19:19

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر نيسان

19:14

وسائل إعلام : واشنطن تبنت مسودة الاتفاق والأمر بيد إسرائيل

19:09

أبو عبيدة يعلن وفاة أسيرة إسرائيلية بعد إصابتها بقصف الاحتلال

16:55

مكافحة الفساد: ارتفاع حجم استرداد الأموال العامة المنهوبة

16:51

لجان الانتخابات النيابية 2024 تؤدي القسم

16:45

الضمان: منح دراسية كاملة وجزئية لأبناء المتقاعدين

16:16

افتتاح المؤتمر الدولي الأول “مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال” بالتعاون بين جامعتي البلقاء التطبيقية وعمان الأهلية

16:04

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

16:01

طوفان الأقصى يقتل خوفًا.. حالة انتحارٍ جديدة في صفوف شرطة الاحتلال

15:53

موجة ارتفاع بالأسعار بعد قرار تركيا وقف التجارة مع الاحتلال

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-5-2024وفيات الاثنين 6-5-2024وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024