الأجهزة الأمنية تداهم مكاتب قناة اليرموك وتغلقها

وطنا اليوم:أحالت هيئة الاعلام قناة اليرموك الفضائية إلى المدعي العام بتهمة البث بدون ترخيص، وفق ما علمت عمون من مصدر رسمي.

وذكر المصدر ان الاجهزة الامنية رافقت موظفي الهيئة عند إجراء الإغلاق للقناة التي تبث بدون ترخيص رسمي.

وشدد المصدر على ان الإحالة لقناة اليرموك ليست الاولى فقد سبقها قناتي رؤيا والمملكة للمدعي العام، مشددا على ان القانون يسري على الجميع، وان الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الإعلامية.

وقال عضو حزب جبهة العمل الاسلامي ومدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية خالد الجهني ان الأجهزة الأمنية، داهمت مساء الثلاثاء مقر قناة اليرموك الفضائية.

وبين الجهني ان الاجهزة الامنية اغلقت مكاتب القناة