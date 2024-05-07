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قريبا .. بوابات إلكترونية بالمطارات والمنافذ الحدودية في الأردن

منذ 25 ثانية
Closed gates are seen at the international airport in Munich, Germany, April 7, 2020 as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues. REUTERS/Andreas Gebert

وطنا اليوم:أحالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عطاء مشروع البوابات الإلكترونية في المطارات والمنافذ الحدودية، والذي سيبدأ تنفيذه في مطار الملكة علياء الدولي في عمان، ثم مطار الملك حسين الدولي في العقبة قبل تنفيذه في المنافذ الحدودية الأخرى وحسب الأولوية قبل نهاية العام الحالي 2024.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، سيسهم المشروع في تحسين أمان وكفاءة المطارات، وتعزيز تجربة السفر للمسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم بشكل مستقل دون الحاجة إلى مساعدة بشرية من خلال تلك البوابات المزودة بتقنيات حديثة تساعد في التحقق من هوية المسافرين وتمكنهم من إتمام إجراءات الدخول والخروج بسرعة وسهولة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت أمين عام الوزارة سميرة الزعبي، أهمية المشروع الاستراتيجي، والذي يأتي ضمن جهود الوزارة وشركائها بالقطاع العام والخاص بتطوير البنية التحتية الرقمية وتبني التكنولوجيا في قطاع النقل والسفر، ما يساعد في تعزيز كفاءة إجراءات السفر والعمليات في المطارات الأردنية وأثره المباشر في تحسين تجربة المسافرين من خلال تسهيل وتسريع عبور المسافرين المغادرين والقادمين دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.


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