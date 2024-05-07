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الأردن يدين إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية

منذ 28 ثانية
الأردن يدين إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام إسرائيل على احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوسيع عمليتها العسكرية العدوانية في مدينة رفح، يعد خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لجميع القيم الإنسانية، وسعياً لإفشال جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، يجب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي له ووقفه.


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