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مستوطنون اسرائيليون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية مجددا

منذ 17 ثانية
مستوطنون اسرائيليون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية مجددا

وطنا اليوم:حمل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الهجوم الجديد الذي وقع على قافلة المساعدات الأردنية التي كانت في طريقها إلى معبر بيت حانون من قبل المستوطنين المتطرفين.
وقال الصفدي، إن المستوطنين ارتكبوا مرة أخرى جريمتهم الدنيئة دون أن تواجههم السلطات الإسرائيلية.
وحث الصفدي مجلس الأمن ،على التصرف بفعالية لضمان حماية قوافل المساعدات والعاملين فيها.
وأدانت وزارة الخارجية إقدام إسرائيل على احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوسيع عمليتها العسكرية العدوانية في مدينة رفح، يعد خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لجميع القيم الإنسانية، وسعياً لإفشال جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، يجب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي له ووقفه.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب المستعرة على غزة وبشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها.


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