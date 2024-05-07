بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي: هجوم إسرائيل على رفح يهدد بمذبحة ويجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية

منذ 12 ثانية
الصفدي: هجوم إسرائيل على رفح يهدد بمذبحة ويجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية احتلت معبر رفح وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يعانون من الجوع، بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.
وأضاف الصفدي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هجوم إسرائيل على رفح يهدد بمذبحة أخرى. ويجب التصرف بحزم وعلى الفور، كما يجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية.
ولفت الصفدي، في تصريحات نقلتها عنه قناة “الجزيرة”، إلى أن نتنياهو يريد إدامة الحرب وتوسعتها من أجل حماية مستقبله السياسي.
وأوضح أن نتنياهو يمهد لمجزرة جديدة في رفح، وعلى المجتمع الدولي منعه، مستدركا أن كل أفعال نتنياهو تؤكد أنه يريد تقويض جهود إتمام الصفقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:40

الملكة: لا يمكن أن يكون هناك إسرائيل آمنة طالما استمر الظلم على حدودها

14:38

الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى غزة

14:30

لماذا لا نهتم بغذائنا؟

14:29

الشمالي: الأسواق شهدت استقرار أسعار 62 سلعة وانخفاض 23

14:20

“يا كَتَبة التقارير … إتّحدوا”

14:18

توضيح رسمي بشأن التشويش على نظام GPS في الأردن

14:10

أورنج الأردن والقاهرة عمان يوقعان اتفاقية بقيمة 30 مليون دينار

14:08

كابيتال بنك يطلق حملة التوفير الأكبر للعام 2024 تحت شعار .. أولها ذهب وآخرها كاش”

13:50

قراءة|| في قوله تعالى:[ تلکَ الدارُ الآخرةُ نجعلُها للّذينَ لا يُريدونَ علوّاً في الأرضِ و لافساداً ]

13:44

“استحواذ مستثمر عراقي على شركة أدوية في الأردن: توسيع الأعمال عبر الحدود 

12:49

“يا كَتَبة التقارير … إتّحدوا”

12:01

(لحظات دافئة)

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-5-2024وفيات الاثنين 6-5-2024وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024