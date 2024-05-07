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الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى غزة

منذ 29 ثانية
الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية مكونة من 35 شاحنة لأهالي قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن تسيير الشاحنات جاء بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وجمعية مسلمون حول العالم، ونقابة النحالين، وجمعية انسان الخيرية – الكويت، ومنظمة رحمة حول العالم.


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