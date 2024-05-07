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الشمالي: الأسواق شهدت استقرار أسعار 62 سلعة وانخفاض 23

منذ 16 ثانية
الشمالي: الأسواق شهدت استقرار أسعار 62 سلعة وانخفاض 23

وطنا اليوم:بيَّن وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي، الثلاثاء، أنَّ الفرق الرَّقابيَّة في الوزارة تواصل تنفيذ جولاتها الرَّقابيَّة وزياراتها إلى المنشآت التِّجاريَّة لرصد أيِّ مخالفات قد تحدث، حيث قامت خلال الأسبوع الأخير من الشَّهر الماضي بتنفيذ 1649 زيارة إلى المنشآت، وجرى خلالها تحرير 63 مخالفة.
وحول أسعار السِّلع، قال الشَّمالي خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إنَّه ومن خلال رصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة، فإنَّ الأسواق شهدت استقرار أسعار 62 سلعة أساسيَّة، وانخفاض أسعار 23 سلعة أُخرى، في حين ارتفعت أسعار 5 سلع بنسب طفيفة، من بينها بعض أنواع الدَّجاج واللُّحوم المستوردة.
وأشار إلى قرار الوزارة بتحديد السُّقوف السعريَّة للدَّجاج الطَّازج اعتباراً من يوم أمس الاثنين، وذلك للحدِّ من الارتفاع غير المبرَّر في أسعاره، وتكثيف جولاتها الرَّقابيَّة للتأكُّد من الالتزام بالسُّقوف السعريَّة وضبط أيِّ مخالفات قد تحدث، مؤكِّداً في الوقت ذاته وجود استقرار في أسعار السِّلع في الأسواق، ووفرة المخزون، واستمرار حركة الشَّحن واستيراد البضائع بوتيرة اعتياديَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي المهندس عبد الرَّحيم الوريكات إلى التَّقاعد.


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