توضيح رسمي بشأن التشويش على نظام GPS في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان إن التشويش الذي لحق بترددات الإنترنت وخرائط “جي بي إس” خلال الفترة الماضية في الأردن، ناتج عن حركة الطيران المسير والذي كان من خلال الهجوم الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف السرحان خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي تحت عنوان “واقع الاتصالات في الأردن” الثلاثاء، أن ظروف الحرب في الإقليم غير مسبوقة، وأن الهيئة كانت ترصد تشويشا سابقا خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة لوجود إحدى القواعد الروسية في الدول المجاورة، لكنه كان محدودا.

وأكد أن الهيئة اتبعت الأصول المعتمدة في التواصل مع الدول المعنية ومخاطبتها بشأن عمليات التشويش.

وشكا مواطنون خلال الفترة الماضية من اضطراب في عمل تطبيقات الخرائط وتعثر عملها