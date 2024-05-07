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شاحن سيارة كهربائية يتسبب بحريق في العاصمة عمان

منذ ساعة واحدة
شاحن سيارة كهربائية يتسبب بحريق في العاصمة عمان

وطنا اليوم:أصيب 3 أشخاص إثر حريق اندلع في غرفة بمنطقة أبو نصير شمالي العاصمة عمان، مساء الاثنين، كما أسفر الحريق عن أضرار مادية.
وقال مصدر طبي إن كوادر الدفاع المدني عملت على إسعاف المصابين إلى مستشفى الأمير حمزة.
وأضاف المصدر أن الأطباء قدموا الإسعافات الأولية للمصابين، وإدخالهم لتلقي العلاج اللازم، مبينا أن حالتهم الصحية متوسطة.
وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة لموقع الحادثة، وبعد إجراء الفحص اللازم تبين أن الحريق اندلع أولا في شاحن سيارة كهربائية، ثم امتد إلى الغرفة، وعلل سبب الحريق بوصول مصدر حراري “حمل زائد”.


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