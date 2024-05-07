الطاقة تستلم الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية الاولية لانشاء محطه لانتاج الأمونيا الخضراء

وطنا اليوم– تسلم وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الإثنين، الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الإقتصادية الأولية لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر من الشركة الأردنية للأمونيا الخضراء.

وقال الوزير إن أهم مخرجات رؤيا التحديث الإقتصادي البدء بإستقطاب إستثمارات نوعية في مجالات متعددة تسهم في تعزيز الوضع الإقتصادي للمملكة وتسهم أيضًا في خفض نسب البطالة المرتفعة.

وأضاف أن الوزارة قامت بوضع كافة الإمكانيات لخدمة المستثمرين في مجال الطاقة والتعدين تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا الإطار وبما ينعكس إيجابًا على التنمية الإقتصادية وخدمة تطور الإستثمار في الطاقة المتجددة والخضراء.

وأشاد الوزير الخرابشة بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي تعتبر مرحلة هامه في إتخاذ قرارات البدء والعمل بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المملكة.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان شكره للحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة على جهودها التي ساهمت في الإسراع لتقديم هذه الدراسات ضمن المدة المحددة التي جرى تحديدها بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في تشرين الأول من العام 2023 والتي الزمت الشركة بتقديم دراسات الجدوى الإقتصادية الأولية والدراسات الفنية خلال عام من توقيع المذكرة.

وقدم نائب الرئيس التنفيذي لشركة هنفرا البولندية باول جارزوسكي الشريك الإستراتيجي البولندي عرضًا شاملاً حول مراحل إنشاء هذا المشروع الذي يتوقع أن يبدأ العمل به بعد الإنتهاء من وضع الدراسات النهائية والبدء فورًا بالإجراءات التعاقدية ما بين الشركة وشركائها من الحكومة الأردنية.

وبين الإطار الزمني للمشروع وكافة مراحل تقدم العمل كما جرى تقديم شرح مفصل عن تكنولوجيا إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة بالإضافة لكلف إنشاء المشروع وكلف إنتاج الأمونيا الخضراء.

وأوضح مستشار الشركة شرحبيل ماضي، أثر إنشاء المشروع والذي سيسهم في تخفيض البطالة في منطقة العقبة والمملكة، متوقعًا أن يتم إستحداث ما لا يقل عن 8 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال مراحل بناء المشروع بالإضافة لإستخدام العديد من القطاعات الإقتصادية في دعم عمليات البناء الذي الذي سيستغرق ما بين 3-4 سنوات بالإضافة إلى 200 فرصة وظيفية مباشره و750 فرصة عمل غير مباشرة بعد الإنتهاء من أعمال البناء ودور المشروع في العجلة والتنمية الإقتصادية المستدامة.

يشار إلى أن كلفة انشاء المشروع تقدر بنحو 1.6 مليار دولار وهو الأول من نوعه في المنطقة وسيساعد المملكة على الدخول بقوة إلى قطاعات تستخدم الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر وجذب إستثمارات نوعية مستقبلاً.