الطاقة والمعادن تنفرد في القطاع الحكومي بحصولها على شهادة(ISO10002:2018) للسنة السادسه على التوالي

وطنا اليوم- جددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للسنة السادسة على التوالي حصول مركز خدمة الجمهور فيها على إعتمادية المواصفة الدولية ISO10002:2018 الخاصة بنظام إدارة شكاوى المتعاملين ورضا متلقي الخدمة، بعد قيام فريق التدقيق المختص من الشركة السويسرية SGS بتدقيق شامل للإجراءات المتبعة من قبل مركز خدمة الجمهور في الهيئة لإدارة الشكاوى وتقييم رضا متلقي الخدمة والتأكد من إستيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، الإنجاز النوعي الذي حققه مركز خدمة الجمهور في الهيئة بمواصلة تجديد الحصول على إعتمادية المواصفة الدولية والتي تعد المعيار الأعلى في إدارة شكاوى المتعاملين وتعزيز قدرتها على زيادة رضا متلقي الخدمة بصورة فاعلة بهدف التحسين والتطوير المستمر، كما أنها الجهة الحكومية الوحيدة في المملكة الحاصلة على هذه الشهادة.

وأكد المهندس السعايدة أن رضا متلقي الخدمة من أهم المحاور التي تركز عليها الهيئة سعيًا لتحقيق أعلى مستويات الرضى عن تقديم الخدمة وتمكين الهيئة من التعامل مع الشكاوى بفاعلية ومهنية عالية ومعالجتها بالسرعة الممكنة من خلال ترسيخ ثقافة الشفافية في التعامل مع متلقي الخدمة والإستفادة من آراء والمقترحات للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات وجودتها.