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اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

منذ ساعة واحدة
اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

وطنا اليوم_يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “واقع الاتصالات في الأردن”، في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

 

ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، حالة التشويش التي رصدت أخيرا على ترددات نظام تحديد المواقع الجغرافية العالمي (GPS) في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، والتوعية بمخاطر بعض التطبيقات الذكية، والتطورات على عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وإنجازاتها وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب الحديث عن مستجدات خدمات الجيل الخامس في المملكة.


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