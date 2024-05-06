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وزارة التربية تدعوا للمشتركين في امتحان الثانوية العامة للاطلاع على أرقام جلوسهم”

منذ 46 ثانية
وزارة التربية تدعوا للمشتركين في امتحان الثانوية العامة للاطلاع على أرقام جلوسهم”

وطنا اليوم – دعت وزارة التربية والتعليم، المشتركين المسجلين لإمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الإمتحان العام 2024، إلى الإطّلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم بدءًا من اليوم الإثنين من خلال الرابط الإلكتروني http://exams.moe.gov.jo.

 

وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الإثنين، أن على المشترك إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للإطّلاع على رقم جلوسه، وكذلك إسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب إشتراكه.

 

ودعت المشتركين إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للإمتحان بها.

 

وبينت الوزارة أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الخميس المقبل الموافق 9 أيار الحالي.


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