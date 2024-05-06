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احتفالات في غزة بعد إعلان موافقة حماس على وقف إطلاق النار

منذ ساعة واحدة
احتفالات في غزة بعد إعلان موافقة حماس على وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:عمت أجواء البهجة تخللها إطلاق النار في الهواء بمدينة رفح جنوبي غزة فور إعلان حركة حماس على مقترح التهدئة.
وتم تداول صور من دير البلح وسط قطاع غزة لاحتفالات الفلسطينيين بموافقة حماس على وقف إطلاق النار في القطاع.
وكان من اللافت ابتهاج الأطفال بنبأ موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار.
واهتزت خيام النازحين بالتكبيرات فرحاً وابتهاجاً بموافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزّة.
ومساء الاثنين، أبلّغت حركة حماس قطر ومصر موافقتها على مقترحهما من أجل هدنة في قطاع غزة، وفق ما ذكر بيان صدر عنها.
وجاء في البيان أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماسإسماعيل هنية أجرى الاثنين “اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.


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