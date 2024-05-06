إقبال متزايد على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

وطنا اليوم:يشهد المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 2 الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية وبمتابعة مستمرة من القيادة العامة للقوات المسلحة تزايدا في إقبال المراجعين على خدماته في ظل انهيار المنظومة الصحية وتفشي الأوبة الناقلة والمعدية جراء الحرب الإسرائيلية التي يشهدها القطاع.

وبحسب بيان للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي يشكل المستشفى الميداني الأردني غزة 2 النافذة الصحية والطبية والرئة والحاضنة الطبية لأهالي جنوب قطاع غزة لما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية وإنسانية للمرضى والمراجعين والمصابين.

وتقدم الكوادر الطبية في المستشفى خدماتها للمراجعين على مدار الساعة، وتتعامل مع الحالات المرضية الطارئة وتجري العمليات الجراحية والنوعية للمرضى والمصابين الذين أشادوا بمهنية وكفاءة العاملين في المستشفى.

وعبر الأهالي والمراجعون في جنوب القطاع عن شكرهم وتقديرهم للموقف الأردني الثابت والداعم لهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه المستمر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.