فصائل المقاومة العراقية تستهدف ميناء عسقلان بصاروخ كروز

وطنا اليوم:أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها استهدفت ميناء عسقلان النفطي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ كروز مطور

وكثّفت فصائل «المقاومة» من عملياتها خلال الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، عبر تبنّيها قصف مواقع إسرائيلية في عدد من المناطق، من بينها الجولان والبحر الميت وإيلات وغيرها، بصواريخ مطوّرة.