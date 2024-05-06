وزير الطاقة يتوقع الانتهاء من عطاء إنشاء محطة تحويل جرش العام المقبل

وطنا اليوم:استعرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز في محافظة جرش، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، في أول اجتماع للفريق الوزاري الذي شكله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برئاسة نائب الرئيس ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الذي عقد اليوم الاثنين في جرش، للوقوف على ما تم إنجازه من المشاريع الحكومية خلال الـ (25) سنة الماضية.

وبحسب بيان للوزارة، فإن المشاريع المنجزة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية في جرش، هي : مشاريع قطاع كهربة الريف حيث تم إيصال الكهرباء إلى 1400 موقع، وخدمة 3563 منزلا ضمن مشاريع إيصال التيار الكهربائي من الشبكات الكهربائية للمواقع على حساب فلس الريف خلال العام 2023 بتكلفة مالية بلغت 6960730 دينارا.

وجاءت المشاريع المنجزة في قطاع كفاءة الطاقة في جرش منذ عام 2015 وحتى اليوم ، ممثلة بدعم تركيب السخانات الشمسية (780 منزلا)، وتركيب أنظمة خلايا شمسية (582 منزلا)، واستبدال 2988 وحدة إنارة في قطاع المنازل، وتدفئة وتبريد 13 مدرسة ضمن برنامج كفاءة الطاقة في المدارس، وتقديم الخدمة لمركز صحي واحد، و 44 دار عبادة وبلديتين وتركيب الخلايا الشمسية لخدمة 16 مزرعة بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي.

وفي قطاع المسح الجيولوجي، تنفذ الوزارة مشروع المسح الجيولوجي العام في محافظات المملكة كافة، حيث تم إعداد خرائط جيولوجية مقياس 1:50000 وتقارير جيولوجية تفصيلية تغطي محافظة جرش كاملة.

أما مشاريع الطاقة قيد التنفيذ في المحافظة، فتتمثل في طرح عطاء إنشاء محطة تحويل جرش ومن المتوقع الانتهاء منه العام المقبل، ومن المشاريع أيضا تركيب نظام طاقة متجددة لاستخدام النقل بالعبور بقدرة 438.2 كيلو واط لمركز جرش للرعاية والتأهيل، ومشاريع إيصال التيار الكهربائي من الشبكات الكهربائية للمواقع على حساب فلس الريف، ومشاريع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، ومنازل المصابين العسكريين.

وفيما يتعلق بمشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات موفرة للطاقة LED، تم استبدال 5634 وحدة إنارة منذ عام 2019، وجاري العمل على استبدال 19771 وحدة إنارة خلال عام 2024.